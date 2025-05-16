Движение поездов на МЦД-4 изменится 17 и 18 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов на МЦД-4 и Нижегородском направлении изменится 17–18 мая после полуночи до 12:30. Интервалы частично увеличатся до 20 минут, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На Калужском направлении некоторые составы проследуют укороченными маршрутами от и до станций Лесной Городок и Мещерская. На Нижегородском направлении часть поездов не будет делать остановку на станциях Ольгино, Салтыковская и Реутов. Еще отдельные электрички станут курсировать по укороченным маршрутам от и до станций Железнодорожная, Фрязево и Храпуново.

Помимо этого, на участке от Храпунова до Павловского Посада в связи с проведением капремонта инфраструктуры составы в обе стороны поедут по одному пути – из Москвы.

Ранее стало известно, что график движения поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится с 19 мая по 28 июля. Это связано с проведением работ по обновлению инфраструктуры.

Некоторые электрички диаметра отменят на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково, еще ряд поездов проследует укороченным маршрутом. Кроме того, 19 мая некоторые составы снимут с маршрута на участке Тверь – Лихославль – Тверь.