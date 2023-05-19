Компания "Кама" планирует произвести около 10 тысяч электромобилей "Атом" в РФ в 2025 году

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Автомобильная компания "Кама" планирует произвести около 10 тысяч электромобилей "Атом" в 2025 году, в первый год запуска производства. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Поваразднюк.

"С точки зрения объемов мы планируем в первый год произвести не менее 10 тысяч электромобилей, и объем будет корректироваться, в том числе в зависимости от того, насколько электромобиль соберет предзаказы", – приводит его слова РИА Новости.

Поваразднюк заявил, что даже на стадии прототипа автомобиль интересен и бизнесу, и частным лицам для оформления предзаказов. По его словам, первый год производства будет необходим для того, чтобы удовлетворить спрос, который возникнет на этапе предзаказов.

Гендиректор не раскрыл, где будет организовано производство автомобиля, но уточнил, что для этого рассматриваются несколько площадок.

До этого сообщалось, что компания "Кама" ведет переговоры по внедрению собственных электромобилей в сервисы такси и каршеринга. По данному вопросу компания выстраивает коммуникацию с несколькими партнерами и планируется, что уже в 2025 году автомобили будут включены в сервисы мобильности.