Движение перекроют на участке 1-го Электрозаводского переулка 21 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта перекроют на участке 1-го Электрозаводского переулка в период с 10:00 до 13:00 21 апреля. Об этом горожан предупредила пресс-служба Дептранса.

Ограничения коснутся участка от дома 4 до дома 7 в связи с проведением киносъемок. Уточняется, что перекрытие продлится не более трех минут.

Вместе с тем с 21 апреля по 30 декабря 2026 года водители не смогут воспользоваться одной полосой на участке Руновского переулка. Как пояснили в Дептрансе, причиной послужат строительные работы.

Кроме того, там нельзя будет парковаться, отметили в ведомстве, призвав автомобилистов обращать внимание на знаки.

Ранее горожан предупредили о временном закрытии движения на Лужнецкой и Фрунзенской набережных 20 апреля. Они будут связаны с проведением соревнований по триатлону.

В частности, транспорт не сможет проехать по участку от Лужнецкой набережной до дома 32 на Фрунзенской набережной в период с 07:00 до 15:00. Также с 07:00 до 16:00 проезд будет перекрыт на Лужнецкой набережной от дома 24, строение 20, на улице Лужники до Фрунзенской набережной.

