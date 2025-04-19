Движение на Лужнецкой и Фрунзенской набережных будет закрыто 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на Лужнецкой и Фрунзенской набережных будет временно закрыто 20 апреля, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что ограничения будут связаны с проведением соревнований по триатлону. В частности, транспорт не сможет проехать по участку от Лужнецкой набережной до дома 32 на Фрунзенской набережной в период с 07:00 до 15:00.

Также с 07:00 до 16:00 проезд будет перекрыт на Лужнецкой набережной от дома 24, строение 20, на улице Лужники до Фрунзенской набережной.

Вместе с тем в зоне временных ограничений движения с 00:01 20 апреля и вплоть до окончания мероприятия водители не смогут припарковать свои автомобили.

Кроме того, до 25 апреля будет ограничено движение транспорта на участке Ярославского шоссе. Машины не смогут проехать в районе дома 144 в направлении области. Для водителей будут недоступны две полосы движения.