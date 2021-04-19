Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Видео: YouTube/NASA

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity успешно завершил посадку на Марс в рамках первого испытательного полета. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Там также отмечается, что это первый в истории управляемый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете.

Сам вертолет является частью миссии марсохода Perseverance. В компании выразили надежду, что марсоход успешно наблюдает за испытанием вертолета и передаст все полученные данные на Землю.

Ранее эксперт оценил проект марсохода Perseverance. По его мнению, самой интересной задачей для марсохода являются полеты в атмосфере Марса.

Он также объяснил, что вертолет Ingenuity похож на небольшой дрон, используемый некоторыми водителями внедорожников для выстраивания маршрута.

Эксперт предположил, что летающее средство имеет все шансы превзойти предыдущие марсоходы по проходимости: ранее многие аппараты застревали в ловушках из камней и трещинах на поверхности планеты.