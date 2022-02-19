Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи задерживаются на Каланчевской улице в Москве из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в районе остановки "МЦД Каланчевская".

"На Каланчевской улице из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 7, 13, 37, 50", – предупредили в Дептрансе.

Маршруты движения общественного транспорта временно изменены. Пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили, что на фоне непогоды в столице городские службы работают в режиме повышенной готовности. На улицах Москвы дежурят бригады "Мосводостока", обеспечена меры защиты на объектах жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.