Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве 19 февраля прогнозируют мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Как рассказали в ведомстве, к реагированию на происшествия полностью готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – уточнили в комплексе городского хозяйства.

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Особый контроль осуществляется на объектах жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

На улицах Москвы также дежурят бригады "Мосводостока". Чтобы предотвратить скопление воды, специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки.

В субботу, 19 февраля, в столице и Московской области ожидается облачная погода, снег с дождем и до 4 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба.