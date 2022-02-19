Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В Москве 19 февраля прогнозируют мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Как рассказали в ведомстве, к реагированию на происшествия полностью готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – уточнили в комплексе городского хозяйства.
Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Особый контроль осуществляется на объектах жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.
На улицах Москвы также дежурят бригады "Мосводостока". Чтобы предотвратить скопление воды, специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки.
В субботу, 19 февраля, в столице и Московской области ожидается облачная погода, снег с дождем и до 4 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба.
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