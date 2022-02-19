Синоптики рассказали москвичам о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 19 февраля, в столице и Московской области ожидается облачная погода, снег с дождем и до 4 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"При облачной погоде временами пройдут осадки в виде снега и дождя. Максимальная температура воздуха в Москве от 1 до 3 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы составят 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей центра Европейской части России 23 февраля. По словам специалиста, в этот день температура окажется выше нормальной на 5 градусов.
Вильфанд отметил, что 23 февраля температура будет соответствовать мартовским значениям, однако это не означает наступление весны.
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