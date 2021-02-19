Росавиация не подтвердила возобновление чартеров в курортные города Египта

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В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) не подтвердили сообщения о возобновлении чартерного сообщения с египетскими курортами. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта", – сказали в пресс-службе ведомства.

Накануне в СМИ появилась информация, что Министерство авиации Египта заключило с РФ соглашение о возобновлении чартерного сообщения между странами. Сообщалось, что глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр допустил, что чартерные рейсы в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх начнут осуществляться уже в марте 2021 года.