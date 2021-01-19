Автоэксперт назвал критическую минусовую температуру для автомобиля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Автоэксперт Андрей Ломанов назвал критическую минусовую температуру для автомобиля. Об этом специалист рассказал в эфире "Радио 1".
Эксперт выразил мнение, что критически низкой температурной отметкой для машины является -25 градусов. По словам Ломанова, более холодная погода может стать причиной сбоев в работе электроники аккумулятора и двигателя.
При этом специалист подчеркнул, что автопарк в последние годы стал значительно современнее. По этой причине многие проблемы при низких температурах автомобилям уже не грозят.
В частности, автолюбителям во время сильных морозов больше не нужно уносить аккумуляторы домой. При этом Ломанов предупредил владельцев старых авто о возможных проблемах с системой подачи топлива при низких температурах.
По прогнозу Гидрометцентра РФ, во вторник в Москве температура воздуха может опуститься до -14 градусов. При этом в некоторых районах города ожидаются небольшой снег и гололедица.
Ранее автоэксперты рассказали Москве 24 о том, как правильно выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля в условиях аномальных морозов. В частности, специалист посоветовал обращать внимание на состояние канистры.
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