Автоэксперт назвал критическую минусовую температуру для автомобиля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автоэксперт Андрей Ломанов назвал критическую минусовую температуру для автомобиля. Об этом специалист рассказал в эфире "Радио 1".

Эксперт выразил мнение, что критически низкой температурной отметкой для машины является -25 градусов. По словам Ломанова, более холодная погода может стать причиной сбоев в работе электроники аккумулятора и двигателя.

При этом специалист подчеркнул, что автопарк в последние годы стал значительно современнее. По этой причине многие проблемы при низких температурах автомобилям уже не грозят.

В частности, автолюбителям во время сильных морозов больше не нужно уносить аккумуляторы домой. При этом Ломанов предупредил владельцев старых авто о возможных проблемах с системой подачи топлива при низких температурах.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, во вторник в Москве температура воздуха может опуститься до -14 градусов. При этом в некоторых районах города ожидаются небольшой снег и гололедица.

Ранее автоэксперты рассказали Москве 24 о том, как правильно выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля в условиях аномальных морозов. В частности, специалист посоветовал обращать внимание на состояние канистры.