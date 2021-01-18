Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

19 января в Москве и области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами гололедица. Ветер западный 1–6 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Также в Москве и области появится локальная гололедица. Температура воздуха в столичном регионе составит -12... -14 градусов. В ночь на 19 января столбики термометров опустятся до - 21... -23 градусов.

Ранее в столичном регионе из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности. Действие предупреждения продлили до 23:00 19 января.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что со среды температура начнет подниматься. Днем 21 января в Москве и области столбики термометров поднимутся до -5, 23 января – до -2... +3 градусов.