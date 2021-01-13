Эксперты рассказали, как правильно выбрать незамерзайку для автомобиля

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Автоэксперты рассказали Москве 24 о том, как правильно выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля в условиях аномальных морозов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве в середине недели опустится до -24 градусов ночью. В дневное время также сохранится морозная погода.

Автоэксперт Андрей Ломанов пояснил, что, как правило, главным компонентом любой незамерзайки является изопропиловый спирт. При этом, по его словам, использовать в составе метиловый спирт в России запрещено.

"То, что вы покупаете где-то на обочине дороги или в магазине, по большому счету там действующее вещество одно, – изопропиловый спирт. Все зависит от того, насколько он разбавлен водой, сколько отдушек и моющих присадок используется и при какой температуре жидкость начнет замерзать", – пояснил Ломанов.

Эксперт посоветовал обратить внимание на состояние канистры. Она не должна быть деформированной, этикетка – порванной и сильно мятой, а крышка – плохо прикрученной к бутылке. Кроме того, лучше приобретать жидкость в проверенных местах или по совету знакомых – так шанс нарваться на подделку будет сведен к минимуму.





Андрей Ломанов автоэксперт Чем дороже жидкость, тем она качественнее сделана. Здесь та же ситуация, как если бы вы выбирали между дешевым и дорогим одеколоном: где-то вы платите за бренд и отдушки, но в целом все жидкости одинаковы. Если на ней написано минус 40, то московские морозы ей не страшны.

В свою очередь, автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин в разговоре с Москвой 24 пояснил, что незамерзающие жидкости, которые продаются на заправках, часто выигрывают в качестве, но и стоят недешево.

"Производители дорогих жидкостей вкладываются в технический прогресс, разрабатывают специальные составы с хорошими отдушками и не используют метиловый спирт. Они стараются, чтобы заданные характеристики соблюдались, то есть если написано использовать до минус 30, то они при такой температуре работают. Но, к сожалению, сейчас все экономят и выбирают то, что подешевле", – посетовал он.

По словам Ракитина, те незамерзайки, которые продаются на обочинах дорог, тоже иногда бывают качественными, но если попадется плохая, то последствия могут быть плачевными. Если испарения от "незамерзайки из подполья" проникнут в салон через систему вентиляции, то они способны пагубно повлиять на здоровье человека. Поэтому эксперт советует покупать в магазинах концентрат жидкости и самостоятельно разбавлять его в нужной пропорции.





Максим Ракитин автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Если вам дорого покупать фирменные незамерзайки, но боитесь за качество тех, что продают на обочине, то золотой серединой станет концентрат. Вы точно будете знать, что все сработает.

Метеорологи предупреждают, что аномально холодная погода продержится в столице всю неделю. Со среды, 13 января, температура в столичном регионе начнет снижаться и к выходным опустится на 8–10 градусов ниже климатической нормы. Также в Москве ожидаются метели и снегопады, из-за чего сугробы в городе могут вырасти до 25–30 сантиметров.

Кроме того, москвичей и жителей Подмосковья предупредили о гололедице. До 21:00 13 января из-за потенциально неблагоприятной погоды в регионах объявлен желтый уровень опасности.