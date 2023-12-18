Автоэксперт рассказал, почему упрощенная Lada Vesta непригодна для работы в такси

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Машины Lada Vesta, которые с учетом антикризисных модификаций выпускаются без подушек безопасности, нельзя использовать в такси из соображений безопасности. Об этом заявил вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин, сообщает "Газета.ру".

По его словам, сейчас "АвтоВАЗ" не выпускает автомобили, которые можно было бы использовать в такси. Работа в этой сфере подразумевает особенную ответственность, в том числе перед пассажирами, отметил он.

Шапарин сказал, что запретил бы брать в такси машины, у которых нет как минимум двух передних подушек безопасности. Кроме того, он считает важным наличие боковых шторок, ABS и системы стабилизации ESP. Это, по его мнению, нужно, чтобы снизить риск летального исхода в аварии с участием такси и уменьшить уровень соцриска, что предусмотрено национальным проектом "Безопасные качественные дороги".

Ранее сообщество Avtograd News в соцсети "ВКонтакте" писало, что с 11 декабря этого года "АвтоВАЗ" из-за нехватки деталей стал выпускать Lada Vesta без подушек безопасности. В материале говорится, что такие машины уже начали поступать в дилерские центры, к продаже они будут доступны тогда, когда завод получит сертификат соответствия.

В посте написано, что за прошлую неделю "АвтоВАЗ" выпустил свыше трех тысяч таких автомобилей.

До этого сообщалось, что "АвтоВАЗ" вернул в линейку машин Lada Vesta функцию обогрева руля. Она доступна в "верхних" комплектациях Enjoy и Techno с кузовом седан Cross, SW и SW Cross. В топовых версиях комплектаций также доступны обогрев лобового стекла, подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях, очечник с микролифтом, камера заднего вида и восемь динамиков для работы мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro, рассказали в компании.

"Актуальный репортаж": "АвтоВАЗ" начал поставлять дилерам обновленную модель Lada Vesta