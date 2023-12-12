Избыток китайских машин на складах возник у российских дилеров

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Запас нераспроданных автомобилей из Китая у российских дилеров составляет 175 тысяч машин. Об этом пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова.

Компания сообщает, что продажи китайских марок в РФ составили 406,5 тысячи автомобилей по итогам десяти месяцев 2023 года, что в 4,8 раза больше к аналогичному периоду прошлого года. На заводах было собрано 153,4 тысячи машин, 428,5 тысячи китайских автомобилей завезено в страну.

По мнению эксперта, в ближайшие месяцы будет активная конкуренция за то, чтобы найти покупателей и реализовывать стоки. В "Автостате" также прогнозируют спад уровня продаж в январе-феврале 2024 года. На это влияет повышение ключевой ставки, снижение объемов кредитования, летнее повышение утильсбора.

При этом китайские компании планируют в следующем году продать в России 1,2 миллиона легковых автомобилей, о чем свидетельствуют данные, представленные руководителем "Автомаркетолога" Олегом Мосеевым. По его данным, они совокупно продадут 530 тысяч машин.

Между тем "Автостат" по самому оптимистичному прогнозу оценивает объемы в 1,48 миллиона, по базовому сценарию – в 1,3 миллиона. Прогнозы включают и российские марки Lada, "УАЗ", "Москвич".

Отмечается, что цены на автомобили весь год увеличивались. Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что вряд ли они существенно снизятся. На ситуацию повлияла сложившаяся конструкция себестоимости импортного автомобиля, считает он.

Подщеколдин объяснил, что данные машины в Китае стоят в два раза дешевле, всевозможные сборы с автомобиля в России оцениваются примерно в 1 миллион рублей. По его мнению, "дорогим" импорт стал из-за политики государства.

При этом автодилеры спокойно относятся к сформировавшимся товарным запасам. Основной причиной их формирования стала высокая ключевая ставка ЦБ, при ней кредиты и лизинг перестают работать, поделился генеральный директор "Автодома" Андрей Ольховский.

По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, запасы в 175 тысяч новых автомобилей будут распроданы за 1,5–2 месяца. Запас он назвал "нормальным". Говоря о ценах, эксперт уточнил, что дилеры будут принимать решение исходя из своей экономической целесообразности. Однако, чтобы они начали снижаться, рубль должен укрепиться, ставки по кредитам – снизиться, заключил он.

Ранее китайский автомобильный бренд Haval стал лидером по продажам машин в России в октябре 2023 года, реализовав 12 823 иномарки. Самой популярной машиной Haval стал кроссовер Jolion (6 270 проданных авто). Второе место заняла модель Haval Dargo (1 990), третье – Haval M6 (1 809).

Между тем Hyundai Creta стал автомобилем, с которым россияне меньше всего расставались в этом году. Также реже всего россияне продавали автомобили Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Kia Optima, Sportage, Rio X-Line и Lada Vesta Cross.

Доля китайских автомобилей составила больше половины от купленных машин в РФ