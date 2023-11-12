Китайский бренд Haval стал лидером по продажам машин в России в октябре

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Китайский автомобильный бренд Haval стал лидером по продажам машин в России в октябре 2023 года, реализовав 12 823 иномарки. Об этом сообщается на сайте "Автостата".

"По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано почти 82 тысячи кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

Помимо этого, Haval обогнал по показателям китайский бренд Chery, продажи которого в октябре 2023 года составили 10 859 машин.

Самой популярной машиной Haval стал кроссовер Jolion (6 270 проданных авто). Второе место заняла модель Haval Dargo (1 990), третье – Haval M6 (1 809).

Ранее сообщалось, что Haval отзовет из России 55 тысяч автомобилей. При их производстве не был установлен вызов экстренных оперативных служб (УВЭОС), который подключается к госинформсистеме "ЭРА-Глонасс". Владельцев таких авто должны были проинформировать о неполадках лично.



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