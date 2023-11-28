"АвтоВАЗ" вернул Lada Vesta обогрев руля в двух комплектациях

Фото: lada.ru

Компания "АвтоВАЗ" вернула в линейку машин Lada Vesta функцию обогрева руля. Она доступна в "верхних" комплектациях Enjoy и Techno, об этом сообщила пресс-служба завода.

Там отметили, что комплектации Enjoy и Techno доступны для автомобилей с кузовом седан Cross, SW и SW Cross. В топовых версиях комплектаций также доступны обогрев лобового стекла, подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях, очечник с микролифтом, камера заднего вида и восемь динамиков для работы мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что продажи легковых машин в РФ за октябрь этого года достигли показателя в 112,2 тысячи. Это в 2,6 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Первое место по продажам занял "АвтоВАЗ", который продал за месяц 34,5 тысячи машин Lada. После него идет китайский Haval, реализовав 12,8 тысячи транспортных средств. Замыкает тройку бренд Chery с показателем в 10,9 тысячи автомобилей.

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