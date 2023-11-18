Движение трамваев на проспекте Буденного восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев восстановили на проспекте Буденного. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем официальном телеграм-канале.

Ранее маршруты трамваев № 12 и 36 были временно изменены. В департаменте уточнили, что они задерживаются в районе остановки "8-я улица Соколиной Горы" из-за ДТП на путях. В связи с этим пассажиров попросили быть внимательнее.

До этого граждан предупреждали, что движение поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будет изменено до 28 ноября.



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