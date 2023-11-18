В Москве временно изменены маршруты трамваев № 12 и 36

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи № 12 и 36 задерживаются в столице на проспекте Буденного. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На проспекте Буденного (в районе остановки "8-я улица Соколиной Горы") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 12 и 36", – уточняется в публикации.

В ведомстве обратили внимание, что маршруты временно изменены. Пассажиров попросили быть внимательнее.

Ранее Дептранс предупредил об изменении расписания движения поездов на втором Московском центральном диаметре с 03:00 25 ноября до 03:00 27 ноября.

В это время один из главных путей на станции Царицыно будет закрыт, это необходимо для модернизации путевой инфраструктуры. Поезда проследуют по оставшимся трем путям. Работы проведут в выходные, когда пассажиропоток наименьший.



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