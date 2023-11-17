Поезда Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1 будут ходить в прежнем режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда Савеловского и Белорусского направлений первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) 18–19 и 25–26 ноября будут курсировать по прежнему графику. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее на направлениях вводились ограничения из-за работ на станции Фили. Их удалось завершить в течение полумесяца.

"Коллеги из РЖД завершили работы на станции Фили досрочно, поэтому вы можете совершать свои поездки по привычному расписанию", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальным расписанием пассажиры могут в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте ЦППК.

С 17 ноября изменилось расписание пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Изменения связаны с ремонтно-путевыми мероприятиями на станциях Кривандино и на перегоне Кривандино – Черусти.



График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября