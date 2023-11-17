17 ноября, 16:57Транспорт
Поезда Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1 будут ходить в прежнем режиме
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Поезда Савеловского и Белорусского направлений первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) 18–19 и 25–26 ноября будут курсировать по прежнему графику. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Ранее на направлениях вводились ограничения из-за работ на станции Фили. Их удалось завершить в течение полумесяца.
"Коллеги из РЖД завершили работы на станции Фили досрочно, поэтому вы можете совершать свои поездки по привычному расписанию", – говорится в сообщении.
Ознакомиться с актуальным расписанием пассажиры могут в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте ЦППК.
С 17 ноября изменилось расписание пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Изменения связаны с ремонтно-путевыми мероприятиями на станциях Кривандино и на перегоне Кривандино – Черусти.
График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября
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