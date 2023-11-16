"Аэроэкспресс" изменит тарифы с 1 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Некоторые тарифы на проезд в поездах и автобусах компании "Аэроэкспресс" изменятся с 1 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Корректировку тарифов в компании объяснили ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава.

Цены на тарифы группы "Подписка" и абонементы (за исключением абонемента на 15 поездок) на поезда компании не изменятся. Стоимость одной поездки в/из аэропорта по подписке составляет от 60 рублей, по абонементу – от 120 рублей.

Цена стандартного билета при покупке онлайн заранее составит 525 рублей, при покупке в день поездки – 550 рублей. Тарифы "Стандарт туда-обратно", "Семейный туда-обратно", "Бизнес" и "Бизнес туда-обратно" также проиндексируют.

Поездка на экспресс-автобусах № 1195 от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево и обратно будет стоить, как раньше: 300 рублей в одной сторону, 500 рублей туда и обратно. Поездки на экспресс-автобусах № 1185 от станции метро "Домодедовская" и обратно с 1 декабря также составит 300 рублей в одну сторону и 500 рублей туда и обратно. Тарифы группы "Подписка" и абонементы на экспресс-автобусы также не изменятся.

В компании рассказали, что в условиях ежегодной инфляции и роста цен компания делает все возможное, чтобы сохранять доступную стоимость поездки в аэропорт. Отмечается, что цена билета по тарифу "Стандарт" сохранялась с 2017 года. При этом с 2014 по 2023 год общий уровень индексации тарифов "Аэроэкспресс" более чем в два раза ниже роста индекса потребительских цен за этот же период.

Ранее экспресс-автобусы "Аэроэкспресса", которые курсируют между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, начали работать на час раньше. Согласно новому расписанию, автобусы от "Ховрина" ездят с 05:10 до 23:40, из аэропорта Шереметьево – с 05:55 до 00:25. Интервал движения остался прежним – транспорт отправляется каждые 10 минут.

Поездка до аэропорта Шереметьево на экспресс-автобусе занимает порядка 20 минут по платной трассе М11 "Нева". Остановки находятся у выхода № 2 станции метро "Ховрино", в аэропорту – около выхода из терминала В.

Расписание движения поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 1 октября