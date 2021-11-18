Столичных водителей предупредили о загруженности дорог вечером

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице к вечеру загруженность дорог может достигнуть 7–8 баллов. Об этом сообщили в телеграм-канале московского департамента транспорта.
В ведомстве отметили, что сейчас заторы в городе оцениваются в 6 баллов.
Основные затруднения наблюдаются на 85-м километре внутренней стороны МКАД, на внутренней стороне ТТК, на Сущевском Валу, на внешней стороне Садового кольца и на Сухаревской площади.
Ранее жителей Подмосковья призвали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за прогнозируемого сильного снегопада. Уже подготовлено порядка четырех тысяч единиц снегоуборочной техники и около миллиона тонн противогололедных материалов.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 20 ноября, в Московский регион придет мощнейший за последние 73 года снегопад.
"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 5 баллов
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