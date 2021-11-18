Жителей Подмосковья призвали отказаться от поездок на машине в сильный снегопад

15:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей Подмосковья призвали отказаться от поездок на личных автомобилях в ожидающийся сильный снегопад, сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Московской области.
"Ни в коем случае не выезжать на дороги на летней резине. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части", – приводятся в сообщении слова министра транспорта региона Алексея Гержика.
Также отмечается, что к предстоящему снегопаду подготовлено порядка 4 тысяч единиц снегоуборочной техники и около миллиона тонн противогололедных материалов.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 20 ноября, в Московский регион придет мощнейший за последние 73 года снегопад.
При этом тотальная непогода сохранится в европейской части России до конца недели. Синоптики предупредили, что ожидается мощнейшая облачность и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Синоптики спрогнозировали в Москве сильнейший снегопад за последние 73 года
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