Жителей Подмосковья призвали отказаться от поездок на машине в сильный снегопад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей Подмосковья призвали отказаться от поездок на личных автомобилях в ожидающийся сильный снегопад, сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Московской области.

"Ни в коем случае не выезжать на дороги на летней резине. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части", – приводятся в сообщении слова министра транспорта региона Алексея Гержика.

Также отмечается, что к предстоящему снегопаду подготовлено порядка 4 тысяч единиц снегоуборочной техники и около миллиона тонн противогололедных материалов.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 20 ноября, в Московский регион придет мощнейший за последние 73 года снегопад.

При этом тотальная непогода сохранится в европейской части России до конца недели. Синоптики предупредили, что ожидается мощнейшая облачность и усиление ветра до 17 метров в секунду.

