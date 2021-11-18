Российских автомобилистов предупредили о зимней ловушке

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Автоюристы предупредили российских автомобилистов о штрафах за пересечение заснеженной разметки в неположенном месте, сообщает Ura.ru.

"Любые осадки обычно серьезно осложняют жизнь автомобилистам. Из-за занесенной снегом разметки водители путаются на дороге, нарушают ПДД при перестроении, выезжают на автобусные полосы или на полосы встречного движения", – пояснили специалисты.

Эксперты подчеркнули, что в некоторых случаях речь может идти о лишении водительских прав. Для избежания такой ситуации необходимо руководствоваться дорожными знаками, визуально делить проезжую часть на половину и двигаться по правой стороне.

Если штраф выписали ошибочно, то, по словам автоюристов, его можно оспорить при помощи видеозаписи с регистратора.

Ранее сообщалось, что в Госдуме прорабатывают вопрос об ужесточении наказания за подделку водительских прав, а также о расширении полномочий Генпрокуратуры по блокировке интернет-ресурсов, продающих такие документы.

