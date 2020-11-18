Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве до 2024 года построят еще 25 станций метро – это около 58 километров линий метрополитена. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Отмечается, что специалисты планируют вводить по восемь-девять новых станций ежегодно.
Фото: Telegram-канал "Дептранс Москвы",
РБК Недвижимость
Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в 2021–2023 годах в Москве планируется ввести в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии, станции Люблинско-Дмитровской линии "Южный порт", "Селигерская", "Лианозово" и "Физтех", участок Сокольнической линии "Саларьево" – "Столбово" – "Потапово" и участок желтой линии метро – от станции "Рассказовка" до станции "Внуково".
Также сообщалось, что строительство трех станций МЦД планируется завершить до конца года. Речь идет о станциях "Подольск", "Ховрино-2" и "Крекшино". Бочкарев отметил, что на них уже завершили строительство или реконструкцию платформ. По его словам, в настоящий момент специалисты выполняют отделочные работы.
"Это наш город": строительство трех станций МЦД завершится до конца года
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