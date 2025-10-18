Минпромторг прорабатывает отсрочку новых правил по утильсбору для авто

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Минпромторг России по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова рассматривает возможность полной отсрочки всех положений документа по новым правилам расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В ведомстве опровергли распространившуюся в СМИ информацию о том, что отсрочка коснется только граждан, которые приобрели автомобили до 12 сентября.

"В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре", – подчеркнули в Минпромторге.

В ведомстве уточнили, что предлагаемые изменения не затронут импортеров, которые уже оплатили утилизационный сбор до вступления в силу новых правил.

Ранее Мантуров после рассмотрения обращения организации "Деловая Россия" поручил Минпромторгу проработать отсрочку ввода новых правил расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. До этого "Деловая Россия" попросила изучить возможность отсрочить вступление в силу нового механизма расчета утильсбора на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями.