Дептранс предупредил о раннем вечернем разъезде в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент транспорта Москвы предупредил жителей и гостей столицы о раннем вечернем разъезде в связи с коротким рабочим днем. В телеграм-канале ведомства говорится, что он начнется около 16:00.

Автомобилистам рекомендуют выезжать до этого времени или отложить поездки на более позднее время. Кроме того, для поездок в часы пик лучше использовать городской транспорт.

Сейчас интенсивное движение наблюдается на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Земляной Вал и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов по направлению в область, на внешней стороне МКАД от Ленинградского шоссе до Волоколамского шоссе и на внутренней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов.

На движение могут повлиять короткий рабочий день, ремонтные работы и мелкие ДТП.

Ранее стало известно, что столичный Дептранс реализовал 69 проектов ЦОДД по переразметке дорог с января. Еще около 12 будут завершены до конца года.

Так, специалисты добавили 5-ю полосу на участке ТТК от улицы Гаврикова до проспекта Мира. Благодаря ей проезд стал на 20% быстрее. В планах еще обустройство нескольких разворотов на улице Обручева, которые сократят путь водителей на разных участках улицы от 300 метров до 1 километра.