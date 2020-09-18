На Болотной набережной ограничат движение из-за фестиваля водных видов спорта

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На участке Болотной набережной введут ограничения в субботу из-за фестиваля водных видов спорта "Московская акватория".

"19 сентября в Москве пройдет спортивное мероприятие. В связи с этим движение на участке Болотной набережной весь день будет полностью перекрыто. 18 сентября с 20:00 и до конца дня на участке будет работать одна полоса движения", – сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Присоединиться к фестивалю горожане могли по предварительной регистрации, которая уже закрылась. Начнется мероприятие в 11:00 на Болотной набережной. Гости "Московской акватории" увидят выступления и трюки на аквабайках, гидроциклах, а также флайбордах.

Планируется, что в мероприятии поучаствуют 500 спортсменов, а также около 20 клубов Москвы и других регионов РФ. Самых креативных участников парада наградят призами в номинации "Лучший костюм".

В этот день сапсерферы пройдут 4,5 километра по Водоотводному каналу в историческом центре города.

Ранее говорилось, что движение на улице Рогожский Поселок ограничат с 16 сентября по 5 декабря. Изменения вводятся в ЮВАО в связи с постройкой метрополитена.