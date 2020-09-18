В "Московском транспорте" появится функция оплаты разных поездок "одним чеком"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице могут ввести новую опцию оплаты поездок на транспорте "одним чеком".
Соответствующую функцию подготовят для мобильного приложения "Московский транспорт". Ожидается, что она станет доступна широкому кругу пользователей в будущем году.
"Сейчас мы работаем над возможностью оплаты поездки одним чеком. Например, вы проехали на метро, затем на такси, а в приложении заплатите общую стоимость. В приложении также можно будет сразу забронировать автомобиль у разных операторов краткосрочной аренды", – объяснил Ликсутов.
На данный момент, как рассказал глава Дептранса, приложение уже может составлять мультимодальные маршруты с разными видами транспорта. Помимо этого, пользователи получают информацию о погоде, загруженности общественного транспорта и возможность пополнить проездной. Непосредственно в приложении разрешено бронировать прокатные транспортные средства.
Ранее Ликсутов рассказал о новой возможности для владельцев частных автомобилей. По словам заммэра Москвы, департамент транспорта может запустить "народный" каршеринг, то есть машины будет предоставлять напрямую их владельцы.
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