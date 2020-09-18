"Тройку" планируют персонализировать в приложении "Метро Москвы" до конца осени

13:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Карту "Тройка" могут персонализировать в мобильном приложении "Метро Москвы" в конце осени. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов на Едином транспортном портале.
"Подходит к концу тестирование самой ожидаемой функции – персонализации. Планируем, что пассажиры смогут ей воспользоваться уже в конце этой осени. Теперь ваша карта станет по-настоящему вашей, и, потеряв ее, вы легко сможете восстановить баланс карты", – написал Ликсутов.
Он добавил, что вместе с обновлением у пассажиров появится возможность ознакомиться с историей своих поездок и распределить затраты, выбрав наиболее оптимальный тариф. Также Ликсутов сообщил о планируемом запуске в приложении чат-бота, который "станет надежным и оперативным помощником пассажиров".
Заммэра подчеркнул, что тестированием личного кабинета в приложении "Метро Москвы" занимаются 14 тысяч специалистов. Он уточнил, что в будущем транспортная карта станет виртуальной, благодаря чему ее больше не придется постоянно носить с собой.
"Тройка" – карта, которой можно сегодня оплатить любой городской транспорт, взять велосипед напрокат, сходить на каток или в музей, – тогда казалась чем-то из области фантастики. Причем не только нашим пассажирам, но и нам самим, потому что интегрировать несколько платежных систем в одну – поверьте, задача не из легких. Но мы справились", – заявил Ликсутов.
В конце июля сообщалось, что завершилось тестирование обновления "Метро Москвы" с персонализацией "Тройки". Тесты стартовали в феврале 2020 года, в них участвовали более 700 тестировщиков. Разработчики изучили свыше 120 сообщений от них.
"Это наш город": карта "Тройка" стала персонализированной
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