Запуск "народного" каршеринга прорабатывают в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице прорабатывается возможность запуска сервиса каршеринга, машины для которого предоставляли бы частные лица. Об этом сообщили в Дептрансе.
"Мы прорабатываем запуск "народного" каршеринга. Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь", – рассказал специалист.
Ликсутов привел в пример статистику, согласно которой личный автомобиль 90% времени остается без движения. С новым сервисом дороги города могут стать свободнее, а владелец транспортного средства получит деньги.
По словам заммэра Москвы, приложение для такого каршеринга будет собственностью правительства столицы. При этом водителей в сервисе будут проверять с учетом опыта вождения и стажа управления автомобилями.
За владельцами частных авто оставят возможность выбирать, кому разрешить аренду и где необходимо вернуть машину.
По данным столичного департамента транспорта, средняя продолжительность одной поездки на автомобиле каршеринга в Москве составляет 33 минуты. В ведомстве привели совокупные данные по результатам работы шести операторов.
Накануне, 17 сентября, в Госдуме объявили о намерении разработать нормы контроля работы каршеринга. Первый зампредседателя комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов заявил, что необходимо отслеживать, кто попадает за руль.
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