Возобновлено движение грузовиков на выезд из России в Эстонию

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Пропуск грузового транспорта из России в Эстонию в районе городов Нарва и Ивангород возобновлен, сообщает ТАСС.

При этом до сих пор сохраняется запрет на въезд грузовиков в Россию. Это связано с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу.

В 9:00 по московскому времени движение большегрузов на пограничном пункте Ивангород–Нарва приостановили в обоих направлениях по инициативе эстонской стороны. Российские таможенники также временно прекратили оформление и пропуск транспорта через границу.

Ранее МИД Эстонии объявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом в ведомстве отметили, что в ряде случаев возможны исключения.