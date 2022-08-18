Погранпереход между РФ и КНР в Приморье станет круглосуточным

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Железнодорожный пограничный переход Махалино в Приморье будет доступен круглосуточно с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "Росгранстроя".

Уточняется, что благодаря этому удастся увеличить его пропускную способность.

Через данный железнодорожный погранпереход выполняются перевозки внешнеторговых грузов. Также он задействован в рамках международного транспортного коридора "Приморье – 2", который соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портом Зарубино.

Ранее сообщалось, что порт нидерландского Роттердама заявил о прекращении контейнерного транзита из России и в нее.

Отмечалось, что в преддверии ограничительных мер по углю и нефти в последнее время стало меньше импортироваться российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ.

