Железнодорожное пассажирское сообщение между РФ и Таджикистаном возобновится с 30 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа, сообщает пресс-служба РЖД. Оно было временно приостановлено с 17 марта 2020 года.

Курсировать начнут поезда № 329/330 Душанбе – Волгоград с отправлением один раз в неделю из Душанбе по вторникам и из Волгограда – по пятницам.

С 7 сентября начнут ходит поезда № 359/360 Худжанд – Волгоград отправлением из Худжанда по средам и из Волгограда – по субботам.

Продажа билетов откроется в ближайшее время.

Ранее стало известно, что VR Group не станет возобновлять движение поездов Allegro между Россией и Финляндией. Структура финского железнодорожного оператора приостановила с 27 марта движение грузовых вагонов из РФ из-за санкций, наложенных на "Российские железные дороги".

