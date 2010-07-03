Ограничения для транспорта у закрытых станций красной ветки начнут снимать ночью

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Ограничения для транспорта у закрытых станций Сокольнической линии метро начнут снимать в ночь на 19 июля, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Девять станций Сокольнической линии метро откроют на два дня раньше срока – 19 июля в 5:30. Поскольку компенсационные маршруты перестанут работать, ночью начнут снимать ограничения для движения остального транспорта. Причем в первую очередь уберут полные перекрытия.
Отмечается, что на время закрытия южного участка красной ветки движением транспорта управляли более шести тысяч сотрудников транспортного комплекса, МВД, Росгвардии и ГИБДД.
Во время закрытия станций проводился постоянный мониторинг транспортной ситуации. Сотрудники транспортного комплекса вели работы по перенастройке светофоров, чтобы обеспечить беспрепятственное движение компенсационных маршрутов.
Для москвичей работали два компенсационных маршрута наземного транспорта: "КМ1" и "КМ2". С начала работы они перевезли более 1,5 миллиона пассажиров. На линии работали около 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.
Автобусы "КМ1" ходили каждые 30 секунд, "КМ2" – раз в одну–две минуты. Дополнительные автобусы также вышли на девять регулярных маршрутов до других станций метро. Для автобусов организовали выделенные полосы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка" откроют на два дня раньше запланированного срока. Для пассажиров откроются станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
На временно закрытых станциях южного участка красной ветки столичной подземки уже закончены ремонт и уборка. На путевой инфраструктуре поменяли восемь тысяч рельсовых подкладок и кронштейны контактного рельса, провели диагностику инфраструктуры тоннелей, промыли путевые лотки.
На время закрытия станций для пассажиров курсируют бесплатные компенсационные автобусы по двум маршрутам: от "Саларьево" до "Коммунарки" и от "Саларьево" до "Университета".
Движение на юго-западе столицы может быть затруднено, предупредили в ЦОДД. Там посоветовали водителям пересесть на городской транспорт. Приоритетный проезд общественного транспорта организован в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Обручевский и в поселениях Московский и Сосенское.
В качестве альтернативы жителям и гостям столицы предлагают пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро. Также для удобства граждан увеличили количество автобусов на регулярных маршрутах № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.
Собянин сообщил, что участок Сокольнической линии метро откроют раньше срока
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