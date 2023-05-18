США временно лишили экспортных привилегий российскую авиакомпанию Smartavia

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Министерство торговли США на 180 дней отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сборник документов американского правительства.

Отмечается, что соответствующим постановлением ведомства вводятся также экспортные ограничения в отношении российских граждан Олега Пацули и Василия Беседина, подозреваемых в незаконных поставках запчастей для самолетов для авиаперевозчиков из РФ.

На днях стало известно об аресте в США двух россиян, которые якобы пытались продать запчасти для самолетов российских авиакомпаний, в том числе тормозные системы Boeing. Им вменяют заговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и международное отмывание денег.

Ранее американский Минторг на полгода продлил действие распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий российской авиакомпании "Аэрофлот" от 3 октября прошлого года. Экспортные ограничения будут действовать еще 180 дней.

