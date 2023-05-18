В Госдуме предложили ввести права на электросамокаты

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В России необходимо ввести права на электросамокаты по аналогии со скутерами, рассказал Ura.ru депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

"Была тема с электросамокатами. Я заявлял, что нужно до 16 лет не давать ими пользоваться. Логика тут такая: с 16 лет нужно выдавать на них права также, как и на другие транспортные средства. То есть приравнять самокаты к транспортным средствам. Также выдавать на них права, пусть и в облегченном варианте", – сказал Гусев.

По словам парламентария, аналогичная ситуация произошла со скутерами – 15 лет назад ими разрешалось пользоваться без прав, однако впоследствии власти были вынуждены ввести ограничения, поскольку такие транспортные средства представляли опасность на дорогах.

В то же время Гусев подчеркнул, что убирать самокаты с городских улиц нельзя, так как это разгружает транспортную инфраструктуру. Он назвал электросамокаты "хорошим городским транспортом", который сокращает количество пробок.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил убрать электрические самокаты с городских улиц. По его мнению, средство передвижения можно оставить в парках, так как там для него размечены специальные дорожки. Кроме того, электросамокатами можно пользоваться в частных поселках, где собственники дают на это согласие, добавил Клишас.