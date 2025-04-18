График движения поездов на МЦД-3 изменится 19 и 20 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) изменится с 01:00 19 апреля до 16:40 20 апреля. Об этом горожан предупредила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Причиной для этого послужат работы по модернизации инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково, в связи с чем там закроют часть путей, а также сократят режим работы диаметральных электричек.

В свою очередь, на станции Митьково будут увеличены интервалы движения составов до 20 минут в течение всего дня. Также скорректируется время отправления первых и последних вагонов.

Вместе с тем изменения коснутся и Казанского направления. Там на протяжении всего дня аналогично увеличат интервалы движения. При этом часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до Быкова и Люберец, а некоторые вагоны поменяют расписание и набор остановок в дальнем пригороде.

С 19 по 21, а также 26–28 апреля изменят движение и электрички на участке Бирюлево-Товарная – Домодедово Павелецкого направления МЖД из-за ремонтно-путевых работ. Поезда будут ездить в реверсивном режиме.

Кроме того, существенно изменится расписание пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов. Пассажирам рекомендуется ознакомиться с новыми расписаниями заранее.