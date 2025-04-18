Маршрут автобусов № 271 восстановят в Хорошёво-Мнёвниках с 19 апреля

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С 19 апреля автобусы № 271 возобновят движение по прежнему маршруту в столичном районе в Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточнили в Дептрансе, автобусы № 271 снова пойдут через Проектируемый проезд № 1075. Изменения связаны с завершением ремонтных работ на данном участке дороги.

Ранее москвичам рассказали о предстоящих перекрытиях дорожного движения в связи с подготовкой к параду Победы. Схема движения изменится в Центральном, Западном и Юго-Восточном административных округах столицы.

Также московским автомобилистам напомнили и об ограничениях, которые будут действовать с 14:30 24 апреля до 01:00 25 апреля в районе Пушкинской площади в связи с проведением Московского международного кинофестиваля.