Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по расписанию в условиях непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поезда компании "Аэроэкспресс" курсируют в штатном режиме в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях непогоды, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В пресс-службе компании напомнили, что с 15:00 19 апреля порывы ветра будут достигать штормовых значений – от 17 до 22 метров в секунду. Только к середине ночи 20 апреля ветер стихнет. Сотрудники "Аэроэкспресса" порекомендовали пассажирам ожидать посадку в поезд в терминалах и быть внимательными на улице.

В сообщении отметили, что каждый год перед началом весенне-летнего сезона работники "Аэроэкспресса" проводят подготовку подвижного состава и пассажирских терминалов к работе в условиях сильных дождей и неблагоприятных погодных условий.

Купить билеты на поезд можно на сайте, в мобильном приложении перевозчика, в кассах и билетных автоматах компании в терминалах, напомнил перевозчик. Пассажирам также порекомендовали внимательно проверять табло вылетов и планировать поездку в аэропорт заранее.

Ранее москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды. Дептранс попросил горожан не превышать скорость на дорогах и соблюдать дистанцию с другими машинами.