Внешняя сторона МКАД будет перекрыта в ночь на 19 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей столицы предупредили об ограничениях в движении транспорта с 22:00 до 02:00 19 апреля в связи с проведением мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Так, перекроют проезд для транспорта на внешней стороне МКАД (от Минского шоссе до Новорязанского шоссе), на Новорязанском шоссе (от дома 3 до МКАД), на Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК), на Шоссейном проезде и в Проектируемом проезде № 3502.

Из-за введения ограничений в ГИБДД посоветовали москвичам быть внимательнее и следить за дорожными знаками, а также заранее выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что вечером 23 апреля в столице изменятся маршруты наземного транспорта. Некоторые автобусы проедут по укороченным маршрутам, а другие будут осуществлять движение сразу по двум участкам. Изменения будут действовать с 20:00 до окончания мероприятия.

