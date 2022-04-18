Станция метро "Бауманская" в Москве работает штатно после скопления людей на входе

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Станция "Бауманская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена работает штатно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подземки.

Уточняется, что до этого пассажиры в социальных сетях пожаловались на столпотворение при входе на станцию.

"Станция Бауманская Арбатско-Покровской линии работает в штатном режиме. Ранее из-за увеличенного в час пик пассажиропотока наблюдалось кратковременное скопление пассажиров при входе на станцию", – говорится в сообщении.

В настоящее время количество пассажиров на станции и в вестибюле обычное.

Ранее в Москве открыли отремонтированный переход от Ленинградского вокзала к станции метро "Комсомольская". Там заменили старые конструкции, обновили инженерные сети, освещение и благоустроили территорию рядом. По словам Сергея Собянина, теперь пассажиры смогут дойти от вокзала до метро за 1,5 минуты.