Станция метро "Спортивная" заработала в штатном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Станция "Спортивная" Сокольнической линии метро заработала в штатном режиме. Об этом сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"Вход и выход пассажиров осуществляется через оба вестибюля станции", – говорится в сообщении.

В четверг днем по требованию полиции южный вестибюль станции работал только на выход. Пассажиров направляли в северный вестибюль станции.

Причины временного закрытия входа не сообщались.

