"Аэроэкспресс" увеличил пассажиропоток на 15,2% в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Аэроэкспресс" в прошлом году увеличил пассажиропоток на 15,2%, до 11 миллионов человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу компании Андрея Акимова.

"Доля компании на рынке перевозок в столичные аэропорты составила 15,5%, став самой высокой за период с 2016 года. <...> В прошедшем году мы сосредоточились на развитии существующих маршрутов "Аэроэкспресса", в том числе проделали большую работу по улучшению автобусных маршрутов компании", – отметил он.

Акимов обратил внимание, что автопарк удалось полностью обновить, рейсов стало больше, а интервалы уменьшились до 10 минут на Шереметьевском направлении и до 15 минут – на Домодедовском. По данным перевозчика, пассажиропоток автобусов увеличился на 53%.

Добираться до аэропортов на поездах тоже стало быстрее. Так, время в пути между Киевским вокзалом и Внуково сократилось до 33 минут, а между Аминьевской и Внуково – до 23 минут. Кроме того, после начала работы МЦД-4 и МЦД-3 появились новые пересадки.

Ранее сообщалось, что поездами ЦППК в новогодние праздники воспользовались 9,1 миллиона пассажиров. Самым популярным направлением было Ярославское – более 1,7 миллиона поездок с 30 декабря по 8 января.

Другими востребованными направлениями стали Казанское и Горьковское. По ним совершили 1,6 и 1,2 миллиона поездок соответственно. В Рождество, 7 января, поезда ЦППК перевезли 791 тысячу пассажиров.



График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений изменился с 17 января