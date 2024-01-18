На Калининской линии временно увеличены интервалы движения поездов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Калининской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что интервалы движения были увеличены для проверки состава.

Позже в департаменте сообщили, что движение вводится в график.

Ранее интервалы движения поездов временно увеличили на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Причиной стал человек на путях. Позднее сбой устранили.

До этого на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии также произошел сбой в движении поездов. Они не курсировали от станции "Южная" до "Серпуховской". Причиной остановки движения на серой ветке стал человек на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.