"АвтоВАЗ" запустит сервис подписки на автомобили Lada

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Компания "АвтоВАЗ" запустит сервис подписки на автомобили марки Lada 360. Об этом сообщается на официальном сайте Lada.
Новый сервис позволит арендовать любую модель автомобиля Lada на срок от 6 до 60 месяцев. Данной услугой смогут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Платеж по договору аренды будут согласовывать и фиксировать на весь период контракта, однако в "АвтоВАЗе" допустили возможность пересмотра арендного платежа.
В договор аренды также включаются ОСАГО и каско, регистрация в ГИБДД, техосмотр и ремонтные работы. Кроме того, подписчики смогут обратиться за помощью на дороге, воспользоваться шинными сервисами и хранением резины, а также подключить контроль и оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения.
По данным экспертов, в начале 2022 года в России выросли цены на автомобили. В среднем подорожание составило 3%. На данный процесс повлияли курс валют, инфляция, а также изменения в стоимости сырья для производства.
Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили в 2022 году
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