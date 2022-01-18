"АвтоВАЗ" запустит сервис подписки на автомобили Lada

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Компания "АвтоВАЗ" запустит сервис подписки на автомобили марки Lada 360. Об этом сообщается на официальном сайте Lada.

Новый сервис позволит арендовать любую модель автомобиля Lada на срок от 6 до 60 месяцев. Данной услугой смогут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Платеж по договору аренды будут согласовывать и фиксировать на весь период контракта, однако в "АвтоВАЗе" допустили возможность пересмотра арендного платежа.

В договор аренды также включаются ОСАГО и каско, регистрация в ГИБДД, техосмотр и ремонтные работы. Кроме того, подписчики смогут обратиться за помощью на дороге, воспользоваться шинными сервисами и хранением резины, а также подключить контроль и оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения.

По данным экспертов, в начале 2022 года в России выросли цены на автомобили. В среднем подорожание составило 3%. На данный процесс повлияли курс валют, инфляция, а также изменения в стоимости сырья для производства.