Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перекрытия сняты в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что движение открыто на Пречистенской, Кремлевской и Фрунзенской набережных, а также на Большом Каменном мосту. Кроме того, можно проехать по внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля.

Дептранс предупреждал о возможных локальных ограничениях в центре Москвы 17 и 19 декабря. Водителям рекомендовали пересесть на метро, а на личном транспорте выезжать в город после 20:00.

Автомобилистов просили учитывать, что на интенсивность движения будут влиять мелкие ДТП, ремонт на дорогах и неблагоприятные погодные условия. Водителей также призывали планировать маршрут заранее.

