Движение временно перекрыто на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение временно закрыто на Кремлевской набережной и на Большом Каменном мосту. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, перекрыта Пречистенская набережная, ее можно объехать через улицу Остоженку.

Дептранс попросил автомобилистов быть внимательнее при построении маршрута.

Департамент транспорта Москвы ранее сообщал о возможных локальных ограничениях в центре Москвы 17 и 19 декабря. В связи с этим водителям рекомендовали пересесть на метро или выезжать на личном транспорте в город после 20:00.

Автомобилистов попросили учитывать, что на интенсивность движения будут влиять не только локальные ограничения, но и мелкие ДТП, ремонт на дорогах и неблагоприятные погодные условия. Именно поэтому водителей призывали заранее планировать свой маршрут.