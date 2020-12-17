В ЦОДД рассказали, когда начнутся предновогодние заторы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали о предновогодних заторах на дорогах столицы.
"Со второй недели декабря начала расти загрузка в вечерний час пик, 10 и 11 декабря максимальный балл составил 9 баллов. Так, в пятницу количество машин было на 4%, или 110 тысяч больше, чем в прошлом году", – отметили эксперты.
По оценке ЦОДД, в предстоящие две недели загруженность дорог будет оцениваться в 7–8 баллов с потенциальным увеличением до 9 баллов в периоды снегопадов. Прогнозируется, что среднесуточное число машин на дорогах Москвы составит около 3,2 миллиона.
С 21 декабря число автомобилей будет снижаться – как ожидается, это связано с отменой развлекательных мероприятий в городе и изменением привычек жителей города.
"31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у торговых центров и развлекательных заведений", – добавили в ЦОДД.
По данным ведомства, в первой половине предстоящего января ожидается низкая загруженность дорог. Обычный уровень автомобильного движения восстановится к началу февраля.
В Центре организации дорожного движения также назвали участки, на которых возможны наибольшие затруднения движения – это пересечение МКАД и Волоколамского шоссе, Северянинский путепровод, Большой Каменный мост, 31-й, 53-й и 82-й километры МКАД, а также улицы вблизи крупных торговых центров.
Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали проект строительства многоуровневых транспортных развязок на пересечении МКАД с рядом улиц. В частности, речь идет о Верхних Полях и Капотне.
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