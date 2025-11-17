Движение перекрыто на участке Тверской улицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта перекрыто на Тверской улице в районе дома 9 в сторону центра. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям предложили объезжать данный участок через Садовое кольцо. Помимо этого, ограничения введены на Левой и Правой Дворцовых аллеях.

Департамент транспорта Москвы попросил автомобилистов быть внимательнее, а также призывал строить заранее альтернативные маршруты.

Утром 17 ноября был перекрыт съезд с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, а также проезд на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта. Автомобилистов просили быть внимательнее и строить маршруты заранее. Спустя время движение на данный участках было возобновлено.

Также до 30 декабря 2028 года перекрыт проезд на участке в районе Нагатинской набережной. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

