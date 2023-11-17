ЦОДД рекомендовал автомобилистам отложить поездки на личном транспорте до 19:00

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ЦОДД рекомендовал автомобилистам в пятницу, 17 ноября, отложить поездки на личном транспорте до 19:00, сообщается в телеграм-канале Дептрансе Москвы.

Движение локально затруднено на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе, на Дмитровском шоссе в районе дома 121 и на Третьем транспортном кольце в районе Тульской эстакады.

На движение могут влиять короткий рабочий день, гололедица, ремонтные работы на проезжей части и мелкие ДТП.

"В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 16:00 или после 19:00. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей призвали отложить поездки на мотоциклах до весны, поскольку перепады температур, дождь и гололедица приводят к авариям. Гражданам посоветовали соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными за рулем.

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